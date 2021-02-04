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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер Украины объявил о продлении карантина до конца апреля

Ивано-Франковск, Украина
Ивано-Франковск, Украина (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Правительство Украины намерено сохранить карантин в стране до конца апреля с возможностью дальнейшего продления, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации Украины. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube.

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«Будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен», — сказал Шмыгаль. По его словам, карантинные ограничения в той или иной степени могут быть продлены и после указанного срока в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Шмыгаль также отметил, что половина украинского населения не хочет вакцинироваться. По его мнению, это вопрос не только психологии людей, но и эффективности вакцин.

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Фото:РИА Новости

С ноября на Украине был введен карантин выходного дня, однако в декабре власти решили не продлевать эти меры из-за улучшения эпидемиологической обстановки. В результате число заражений COVID-19 и смертей стало расти. Жесткий карантин действовал на Украине с 8 января, чтобы ограничить мобильность граждан и снизить нагрузку на медучреждения. Для посетителей закрылись заведения общественного питания. Фитнес-залы, рынки и развлекательные заведения также прекратили работу. Были запрещены массовые мероприятия, закрыты школы и вузы. Он продолжался до 25 января. При этом до 28 февраля в стране будут действовать ограничения «оранжевой зоны» (запрещены массовые мероприятия, работа общепита ночью, ограничена заполняемость кинотеатров).

Правительство решило ослабить ограничения 24 января. Возобновили работу торговые центры, заведения питания, непродовольственные магазины, кинотеатры и фитнес-центры.

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Фото:Manu Fernandez / AP

Минздрав Украины в конце декабря 2020 года заключил договор о поставке 2 млн доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech. Кроме того, на Украину в феврале доставят 117 тыс. доз вакцин Pfizer в рамках программы COVAX, предназначенной для снабжения вакцинами бедных стран.

29 января парламент страны также принял закон об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от коронавируса. Он запрещает применять препарат, который был разработан признанным «агрессором» государством. В 2015 году Украина официально наделила этим статусом Россию.

Согласно данным Минздрава Украины, на 4 февраля в стране было выявлено 5082 новых случая COVID-19, всего с инфекцией с начала эпидемии столкнулись 1,2 млн человек, умерли 23, 2 тыс. человек. Выздоровели более 1 млн заболевших. Продолжают бороться с болезнью 153,6 тыс. человек.

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