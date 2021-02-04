Премьер Украины объявил о продлении карантина до конца апреля

Ивано-Франковск, Украина (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Правительство Украины намерено сохранить карантин в стране до конца апреля с возможностью дальнейшего продления, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации Украины. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube.

«Будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен», — сказал Шмыгаль. По его словам, карантинные ограничения в той или иной степени могут быть продлены и после указанного срока в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Шмыгаль также отметил, что половина украинского населения не хочет вакцинироваться. По его мнению, это вопрос не только психологии людей, но и эффективности вакцин.