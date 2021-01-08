На Украине начался жесткий локдаун

Кафе, фитнес-залы и школы с вузами закрыли до 24 января. Ранее в стране действовал карантин выходного дня, но его отменили после улучшения статистики заболеваемости

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января. Решение о введении строгих ограничительных мер было принято еще в начале декабря 2020 года на заседании правительства.

Кафе, бары и рестораны закрылись для посетителей, но продолжают работать навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, однако работают детские сады.

Продолжают работу продуктовые магазины, банки, аптеки и почтовые отделения. Парикмахерские и салоны красоты также смогут принимать посетителей, однако только по предварительной записи. Работа общественного транспорта ограничена не будет.

Ранее на одном из брифингов глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил необходимость таких мер попыткой сдержать распространение коронавируса на фоне заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, пик которых ожидается в конце января — начале февраля. По словам министра, ограничения должны снизить нагрузку на систему здравоохранения.