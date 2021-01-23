Как выглядит Ухань спустя год после карантина. Фоторепортаж

Год назад, 23 января, 11-миллионный Ухань в Центральном Китае был изолирован на 76 дней из-за вспышки COVID-19. Как сегодня выглядит город, который первым пострадал от коронавируса, — в фоторепортаже РБК

В Ухане люди гуляют по торговым улицам, выезжают из города, ходят за покупками и обедают в ресторанах, а ведь год назад, 23 января, город был закрыт на жесткий карантин. Помимо масок почти ничто не напоминает о пандемии. Как живет Ухань, где впервые был обнаружен COVID-19, — в фоторепортаже РБК