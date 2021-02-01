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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский заявил о стоящей «с протянутой рукой» за вакцинами Украине

Фото: Manu Fernandez / AP
Фото: Manu Fernandez / AP

В вопросе распределения вакцин от коронавируса Украина стоит «с протянутой рукой», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Axios.

«Факт в том, что Украина не равноправный член Евросоюза или мира, это было подтверждено условиями вакцинации. Мы не относимся к приоритетным странам, которые сейчас получают вакцину», — заявил Зеленский.

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса на Украине
Общество
<p>Владимир Зеленский</p>

По его словам, страны Европейского союза пообещали помогать запасами вакцин из собственных поставок. При этом украинский президент не исключил, что властям стран ЕС будет сложно объяснить это своим гражданам.

«Но это очень неприятно, понимать, что ты стоишь с протянутой рукой», — заключил Зеленский.

ЕС запретил вывозить вакцины от коронавируса
Общество
Фото:Guillermo Legaria / Getty Images

30 декабря в офисе Зеленского заявили, что украинский Минздрав заключил договор о поставке 2 млн доз вакцины Sinovac Biotech из Китая. Кроме того, Украина получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer в рамках программы COVAX для бедных стран. Позднее Зеленский пообещал, что вакцинация на Украине пройдет бесплатно.

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29 января Верховная рада приняла закон об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от коронавируса. Согласно ему, на Украине запрещается применять препарат, разработанный признанным «агрессором» государством. Украина признала «государством-агрессором» Россию в 2015 году.

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