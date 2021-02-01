Зеленский заявил о стоящей «с протянутой рукой» за вакцинами Украине

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В вопросе распределения вакцин от коронавируса Украина стоит «с протянутой рукой», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Axios.

«Факт в том, что Украина не равноправный член Евросоюза или мира, это было подтверждено условиями вакцинации. Мы не относимся к приоритетным странам, которые сейчас получают вакцину», — заявил Зеленский.

По его словам, страны Европейского союза пообещали помогать запасами вакцин из собственных поставок. При этом украинский президент не исключил, что властям стран ЕС будет сложно объяснить это своим гражданам.

«Но это очень неприятно, понимать, что ты стоишь с протянутой рукой», — заключил Зеленский.