Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 января Общество, 11:11 Путин поручил подготовить госуcлуги для отправки результатов COVID-тестов Общество, 11:04 Рискованные инвестиции: эти компании могут обанкротиться в 2021-м Pro, 10:58 Украина решила отменить жесткий локдаун Общество, 10:56 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 10:52 В Красноярском крае будут штрафовать за купание в проруби на Крещение Общество, 10:48 МИД Германии призвал немедленно освободить Навального Политика, 10:41 Музей маслкаров выставит на аукцион 200 машин из-за падемии COVID-19 Авто, 10:39 Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку в вопросе Курил Политика, 10:36 Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 81 человека Общество, 10:27 Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent РБК Стиль и Clarins, 10:23 Депутат из ХМАО согласился на поединок против экс-бойца UFC Спорт, 10:13 Маткапитал за первого ребенка: как потратить ₽483,8 тыс. на покупку жилья Недвижимость, 10:12 Глава Башкирии объявил о планах выдавать жителям антиковидные паспорта Общество, 10:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Украина решила отменить жесткий локдаун

Он действовал в стране с 8 января. С 24 января Украина вернется к более мягким ограничениям, которые были введены ранее. Власти объясняли необходимость локдауна желанием снизить нагрузку на медучреждения в период всплеска ОРВИ
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украина планирует отменить жесткий локдаун с 24 января и вернуться к действовавшим ранее ограничениям из-за коронавируса, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Интерфаксу».

Усиленные карантинные меры в стране начали действовать 8 января.

«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться, — подчеркнул премьер-министр. — Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний».

Шмыгаль пояснил, что главной целью локдауна было ограничение мобильности населения. По его словам, правительство старалось не перегружать систему здравоохранения до получения вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается не позже февраля.

На Украине начался жесткий локдаун
Общество
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

«С 25-го [января] мы перейдем, вероятно, в «оранжевую» зону, которая действовала до введения этих правил», — пояснил глава правительства.

Более мягкие ограничения продлятся, скорее всего, до 31 марта, добавил он. «Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», — считает премьер.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

В начале декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил правительству ввести локдаун на фоне ожидаемого сезонного всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ограничения, по его словам, помогут снизить нагрузку на медучреждения.

Во время локдауна в стране для посетителей закрылись кафе, бары и рестораны, также не работали рынки, фитнес-клубы и развлекательные заведения, были запрещены массовые мероприятия. Помимо этого, закрылись школы и вузы, но детские сады продолжили работу.

Также остались открытыми продуктовые магазины, банки, аптеки и почтовые отделения.

Зеленский объяснил введение локдауна на Украине
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Президент Владимир Зеленский пообещал, что карантин будет не таким жестким, как весной 2020 года. «Мы сбиваем волну роста числа больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — пояснял он.

С начала пандемии коронавируса на Украине выявили 1,16 млн заболевших COVID-19, 20,8 тыс. человек умерли, 871,1 тыс. выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Мария Лисицына
Украина коронавирус Локдаун
Материалы по теме
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн
Общество
Эксперт назвал повышающий на 250% фактор заражения коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 января
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter