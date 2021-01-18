Украина решила отменить жесткий локдаун

Он действовал в стране с 8 января. С 24 января Украина вернется к более мягким ограничениям, которые были введены ранее. Власти объясняли необходимость локдауна желанием снизить нагрузку на медучреждения в период всплеска ОРВИ

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Украина планирует отменить жесткий локдаун с 24 января и вернуться к действовавшим ранее ограничениям из-за коронавируса, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Интерфаксу».

Усиленные карантинные меры в стране начали действовать 8 января.

«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться, — подчеркнул премьер-министр. — Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний».

Шмыгаль пояснил, что главной целью локдауна было ограничение мобильности населения. По его словам, правительство старалось не перегружать систему здравоохранения до получения вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается не позже февраля.