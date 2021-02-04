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В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Комиссия Совета Федерации по информационной политике предложила рассмотреть возможность блокировки интернет-платформ самостоятельно отслеживать и блокировать любой контент с призывами к несогласованным акциям в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление комиссии.

«Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения — от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых» — говорится в заявлении.

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Комиссия также потребовала от интернет-компаний принять меры для отслеживания и предотвращения распространения контента, который может рассматриваться как поддержка или пропаганда несанкционированных протестных акций и насильственного изменения основ конституционного строя.

Согласно заявлению, были случаи содействия интернет-компаний протестной активности. «Использовались технологии приоритизации и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам», — говорится в завлении.

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