Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в митингах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и видеохостинг YouTube оштрафуют за то, что они не удалили призывы к несанкционированным митингам, распространявшимся на их платформах, сообщил Роскомнадзор.

«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», — говорится в сообщении ведомства.

Штрафы выпишут по нормам ст. 13.41 КоАП, которые вступили в силу 10 января. По этой статье штраф для юрлиц составляет от 800 тыс. до 4 млн руб.

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