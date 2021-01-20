Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к протестам

В ведомстве заявили, что выявили в TikTok призывы к незаконным протестам, обращенные к несовершеннолетним. Ведомство потребовало от соцсети прекратить их распространение и обратилось к другим ресурсам с тем же требованием

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил уведомление к социальной сети TikTok прекратить распространение материалов с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в несогласованных акциях протеста. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях», — заявили в Роскомнадзоре. Ведомство требует от социальной сети «незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации». Также Роскомнадзор потребовал аналогичных мер от всех прочих СМИ, информационных ресурсов и социальных сетей.

РБК направил запрос представителям TikTok.

Ранее к акциям протеста с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального призывали его сторонники. Оппозиционер был задержан в аэропорту сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Суд арестовал его на 30 суток, до 15 февраля. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.