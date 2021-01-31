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Отравление Навального ,  
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Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за завышение числа протестующих

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Роскомнадзор пригрозил блокировками и штрафами за публикации с «завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов». Предупреждение размещено на сайте ведомства.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации — с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — говорится в сообщении.

Если соцсети не удалят такие сообщения, им грозит административный штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб., указали в Роскомнадзоре.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального проходят в воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов. По данным «ОВД-Инфо» на 15:00, в столице задержаны больше 388 человек, в Петербурге — 177, всего по стране — 1857 человек. Из-за акции в Москве закрывали 11 станций метро, а также перекрыли часть центральных улиц, в том числе Петровку, Мясницкую и Маросейку. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Акция протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

В прошлую субботу, 23 января, в российских городах прошла первая после ареста Навального акция протеста. Тогда всего по стране, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 4 тыс. человек. Официальных данных о задержаниях не было.

Перед митингом 23 января Роскомнадзор разослал соцсетям предписание удалить призывы к участию в несанкционированных акциях. Позднее в ведомстве сообщили, что, несмотря на требование, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube «своевременно не удалили в общей сложности 170 противоправных призывов». В пятницу, 29 января, Роскомнадзор объявил, что представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в ведомство «для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях».

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