Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за завышение числа протестующих

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Роскомнадзор пригрозил блокировками и штрафами за публикации с «завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов». Предупреждение размещено на сайте ведомства.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации — с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — говорится в сообщении.

Если соцсети не удалят такие сообщения, им грозит административный штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб., указали в Роскомнадзоре.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального проходят в воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов. По данным «ОВД-Инфо» на 15:00, в столице задержаны больше 388 человек, в Петербурге — 177, всего по стране — 1857 человек. Из-за акции в Москве закрывали 11 станций метро, а также перекрыли часть центральных улиц, в том числе Петровку, Мясницкую и Маросейку. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях.