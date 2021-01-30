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Отравление Навального ,  
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Роскомнадзор вызвал представителей TikTok и Telegram в связи с акциями

Представителей соцсетей ждут в ведомстве «для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях». За нарушения владельцам сетей грозит штраф, указали в Роскомнадзоре
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Представители социальных сетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Они не удалили призывы к участию в несогласованных акциях, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП за нарушения порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцам сайта или информационного ресурса может грозить штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Кроме того, законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию, если она не была удалена, указали в ведомстве.

РБК направил запросы в Роскомнадзор, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В прошлую субботу, 23 января, в Москве и других российских городах прошли несогласованные митинги. Выходить на улицы призвали сторонники оппозиционера Алексея Навального, которого задержали по делу «Ив Роше» сразу после прилета в Москву из Германии. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил условия испытательного срока и требует заменить условный срок по делу на реальный. На следующий день после прилета оппозиционера арестовали на 30 суток, суд проходил во втором отделе полиции УМВД города Химки.

Перед митингом 23 января Роскомнадзор разослал соцсетям предписания удалить призывы к участию в несанкционированных акциях. В день проведения акции ведомство отчиталось, что из соцсетей было удалено почти 90% таких сообщений. В частности, TikTok удалила 93% контента, «ВКонтакте» — 87%.

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Несмотря на удаления, позже Роскомндазор сообщил, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube оштрафуют за оставшиеся сообщения. «Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», — пояснили в ведомстве.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Кроме того, в среду, 27 января, глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев сообщил, что гендиректора TikTok в России Сергея Соколова вызвали в Госдуму «для беседы». По словам Пискарева, к соцсети «накопились вопросы», а депутаты заинтересованы в соблюдении зарубежными интернет-ресурсами российского законодательства.

Ранее на этой неделе сторонники Навального анонсировали протестные акции в воскресенье 31 января. Они не согласованы, Генпрокуратура и МВД предупредили об уголовной ответственности планирующих участие в акции. Власти Москвы сообщили, что в воскресенье в городе перекроют часть центральных улиц, в том числе Мясницкую и Ильинку, вестибюли ближайших к перекрытым улицам станций метро будут закрыты. Также в центре Москвы прекратят работу кафе и магазины, днем будет ограничена продажа алкоголя в стеклянных бутылках.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Анастасия Скрынникова
TikTok Telegram Роскомнадзор Facebook
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