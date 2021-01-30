Роскомнадзор вызвал представителей TikTok и Telegram в связи с акциями

Представителей соцсетей ждут в ведомстве «для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях». За нарушения владельцам сетей грозит штраф, указали в Роскомнадзоре

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Представители социальных сетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Они не удалили призывы к участию в несогласованных акциях, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП за нарушения порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцам сайта или информационного ресурса может грозить штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Кроме того, законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию, если она не была удалена, указали в ведомстве.

РБК направил запросы в Роскомнадзор, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники».