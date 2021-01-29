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Министр культуры назвала Ланового «примером истинного служения искусству»

Василий Лановой
Василий Лановой (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актера Василия Ланового. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По ее словам, Ланового «по праву можно считать примером истинного служения искусству».

«Он был настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту. Благодаря выдающимся личным качествам Василий Семенович создал неповторимые героические образы, которые и по сей день служат примером для разных поколений», — сказала Любимова.

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Актер Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. В начале января он и его жена, актриса Ирина Купченко, заболели коронавирусной инфекцией. Поначалу у актера и его жены не было тяжелых симптомов болезни и, как сообщал представитель артиста, Лановой уже шел на поправку.

Однако днем 28 января состояние артиста ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Свои соболезнования в связи со смертью артиста ранее также выразили мэр Москвы Сергей Собянин, представитель МИД Мария Захарова, президент России Владимир Путин.

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Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Он также много снимался в кино. В числе самых известных работ Василий Ланового на экране роли Ивана Вараввы в «Офицерах», Владислава Костенко в «Петровке, 38», Анатоля Курагина в «Войне и мире». Он также сыграл главные роли в картинах «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Алые паруса» и др. В 1985 году Лановой получил звание народного артиста СССР.

Его похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище. Прощание с артистом пройдет в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова 1 февраля с 10:00 до 12:00 мск.

Василий Лановой актер похороны Ольга Любимова
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