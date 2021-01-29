Министр культуры назвала Ланового «примером истинного служения искусству»

Однако днем 28 января состояние артиста ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Свои соболезнования в связи со смертью артиста ранее также выразили мэр Москвы Сергей Собянин, представитель МИД Мария Захарова, президент России Владимир Путин.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Он также много снимался в кино. В числе самых известных работ Василий Ланового на экране роли Ивана Вараввы в «Офицерах», Владислава Костенко в «Петровке, 38», Анатоля Курагина в «Войне и мире». Он также сыграл главные роли в картинах «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Алые паруса» и др. В 1985 году Лановой получил звание народного артиста СССР.

Его похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище. Прощание с артистом пройдет в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова 1 февраля с 10:00 до 12:00 мск.