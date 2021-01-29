Министр культуры назвала Ланового «примером истинного служения искусству»
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актера Василия Ланового. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
По ее словам, Ланового «по праву можно считать примером истинного служения искусству».
«Он был настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту. Благодаря выдающимся личным качествам Василий Семенович создал неповторимые героические образы, которые и по сей день служат примером для разных поколений», — сказала Любимова.
Актер Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. В начале января он и его жена, актриса Ирина Купченко, заболели коронавирусной инфекцией. Поначалу у актера и его жены не было тяжелых симптомов болезни и, как сообщал представитель артиста, Лановой уже шел на поправку.