Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом глава города написал в своем Instagram.

«Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память...», — написал Собянин.

О смерти Ланового сообщила его жена Ирина Купченко. Актеру было 87 лет.

В начале января Лановой и Купченко заразились коронавирусной инфекцией, после чего актера госпитализировали. Днем 28 января самочувствие Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию. Позднее знакомый артиста Евгений Герасимов сообщил РБК, что Лановой перенес клиническую смерть.