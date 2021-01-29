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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом глава города написал в своем Instagram.

«Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память...», — написал Собянин.

Умер Василий Лановой
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

О смерти Ланового сообщила его жена Ирина Купченко. Актеру было 87 лет.
В начале января Лановой и Купченко заразились коронавирусной инфекцией, после чего актера госпитализировали. Днем 28 января самочувствие Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию. Позднее знакомый артиста Евгений Герасимов сообщил РБК, что Лановой перенес клиническую смерть.

«Для меня всегда театр был главным»: чем запомнился Василий Лановой
Фотогалерея 

Василий Лановой родился в 1934 году. Он окончил Театральное училище имени Б.Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина). С 1957 года Лановой является актером Государственного академического театра им. Е.Вахтангова. Там он играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора») и другие. Также актер снимался в кино. Он играл в фильме «Офицеры» Ивана Варавва, Карла Вольфа в «Семнадцати мгновениях весны», Артура Грея в «Алых Парусах», Владислава Костенко в «Петровке,38» и других. В 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста СССР, он также лауреат многочисленных орденов и медалей.

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