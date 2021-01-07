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Общество ,  
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Представитель Ланового рассказала о состоянии артиста

Народный артист СССР Василий Лановой, которого госпитализировали с COVID-19, идет на поправку. Об этом РБК сообщила директор концертной программы артиста Антонина Журавлева.

«Все нормально, он идет на поправку, температуры нет, поражения никакого нет — у него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — рассказал Журавлева. По ее словам, в организме артисту уже появились антитела в «нормальном количестве».

Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом
Общество
<p>Василий Лановой и Ирина Купченко</p>

«Я только что разговаривала с Ириной Петровной [Купченко — супруга артиста] и Василием Семеновичем [Лановым] <...> возмущается, что его на улицу не пускают гулять. Возмущается: «Что и по коридору ходить нельзя?» Так что все в порядке, выздоравливаем», — добавила представитель Ланового.

О заражении коронавирусом Ланового и его жены Ирины Купченко стало известно 2 января. Позднее артиста госпитализировали. Как рассказала Купченко, у него диагностировали пневмонию и 5% поражение легких. Жена пояснила, что врачи не обнаружили у нее симптомов и отпустили лечиться домой, однако она решила пока остаться с мужем.

Василий Лановой новости COVID-19
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