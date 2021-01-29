Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 13:33
Министра культуры Алтайского края госпитализировали после ДТП Общество, 13:42 Кремль отказом ответил на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России Политика, 13:38 Копить или тратить: от чего зависит выбор жизненной стратегии РБК и Сбер, 13:24 Криптобиржа Coinbase выбрала прямой листинг вместо IPO Инвестиции, 13:20 В России отзовут 82 тыс. машин Toyota и Lexus из-за риска возгорания Авто, 13:16 Черданцев назвал ошибкой приглашение Карпина на «Матч ТВ» Спорт, 13:12 В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс» Бизнес, 13:00 Каким должен быть холодильник для настоящих гурманов РБК Стиль и LG SIGNATURE, 12:55 Адвокат ответил на сообщения о ₽80 млн в «заначке» Ефремова Общество, 12:53 Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 12:51 В какие ресторанные сети инвестировать в 2021 году: 3 варианта заработать Pro, 12:44 Выход байопика об Элвисе Пресли отложили до 2022 года из-за пандемии Стиль, 12:39 ISU утвердил сроки проведения Гран-при России по фигурному катанию Спорт, 12:34 Во Франции задержали бывшего совладельца Балтийского банка Финансы, 12:26
Общество ,  
0 

Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище

Василий Лановой
Василий Лановой (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся на 88-м году жизни, будет похоронен в понедельник, 1 февраля, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор Театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, передает ТАСС.

«Будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище», — сказал Крок.

Он также рассказал, что прощание с Лановым пройдет в Театре имени Е.Вахтангова 1 февраля с 10:00 до 12:00 мск.

Лановой скончался 28 января. В начале месяца он вместе с супругой Ириной Купченко заразился коронавирусной инфекцией. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу. В четверг артиста перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

Михалков назвал Ланового настоящей звездой
Общество
Никита Михалков и Василий Лановой

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. Лановой также снимался в кино, в частности, в картинах «Война и мир», «Анна Каренина», «Полосатый рейс», «Алые Паруса», «Офицеры». В 1985 году он получил звание народного артиста СССР.

Также Лановой был председателем комиссии по культуре общественного совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Хватит оправдываться: как говорить с коллегами об их ошибках Как в России запретили давать взятки и «прятать» имущество в биткоинах
Василий Лановой похороны Новодевичье кладбище
Материалы по теме
Михалков назвал Ланового настоящей звездой
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового
Общество
В театре им. Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter