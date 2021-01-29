Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище

Василий Лановой (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся на 88-м году жизни, будет похоронен в понедельник, 1 февраля, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор Театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, передает ТАСС.

«Будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище», — сказал Крок.

Он также рассказал, что прощание с Лановым пройдет в Театре имени Е.Вахтангова 1 февраля с 10:00 до 12:00 мск.

Лановой скончался 28 января. В начале месяца он вместе с супругой Ириной Купченко заразился коронавирусной инфекцией. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу. В четверг артиста перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.