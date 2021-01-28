Общество , 28 янв, 13:14
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Госпитализированного с COVID Ланового перевели в реанимацию
Состояние актера Василия Ланового ухудшилось, он находится в реанимации. Причиной стали последствия заражения COVID-19, сообщил РБК директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
«Василий Семенович находится в реанимации под наблюдением врачей. Ночью ему стало хуже, это последствия ковида. Ирина Петровна Купченко, его супруга, тоже находится в больнице», — сообщил Крок.
16 января Лановому исполнилось 87 лет.
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