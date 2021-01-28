Умер Василий Лановой

Народному артисту СССР было 87 лет. В начале января его госпитализировали с коронавирусом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер Василий Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила ТАСС его жена Ирина Купченко.

«Василий Семенович скончался», — сказала она.

2 января стало известно, что Лановой и Купченко заразились коронавирусом. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.

Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщил РБК, что Лановой перенес клиническую смерть.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.