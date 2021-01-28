Общество , 28 янв, 23:48
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Умер Василий Лановой
Народному артисту СССР было 87 лет. В начале января его госпитализировали с коронавирусом
Актер Василий Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила ТАСС его жена Ирина Купченко.
«Василий Семенович скончался», — сказала она.
2 января стало известно, что Лановой и Купченко заразились коронавирусом. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.
Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщил РБК, что Лановой перенес клиническую смерть.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.