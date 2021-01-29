«Для меня всегда театр был главным»: чем запомнился Василий Лановой
Василий Лановой родился в Москве в 1934 году, его родители были родом из Одесской области, после переезда в Москву они работали на химическом заводе. Когда началась Великая Отечественная война, Лановой гостил у бабушки на Украине. В одном из интервью он вспоминал: «Я 3,5 года был в оккупации на Украине. Мама и отец отправили нас, как и каждый год отправляли, отдыхать к бабушке и дедушке под Винницу. Через две недели они должны были приехать... Мы — две мои сестры и я — уехали из Москвы 20 июня 1941 года. 22 июня в 5 утра мы сошли на станции Абомеликово, а над нами летели сотни самолетов бомбить Одессу… Вот так для меня началась война. Мне было 7 лет, младшей сестре — 4 года, старшей — 10. Родители не приехали ни через год, ни через два, ни через три... 10 апреля 1944 года была освобождена Одесса, немцев выбили. И они снова побежали через нас — в Бессарабию… Мама приехала к нам только в конце мая 1944 года. Я побежал встречать ее на станцию, обогнал двух сестер. Вижу: два вола тянут арбу. На арбе сверху сидит женщина. Худю-ющая! С громадными глазами. И... я пробежал мимо. Не узнал маму! А Дмитрий, хозяин волов, крикнул: «Васылька, це ж мамка твоя! Куды ж побиг?» Я вернулся. Долго смотрел на нее. Она смотрела на меня. Вот эти мамины глаза я помню всю жизнь… И, когда Дмитрий меня поднял и швырнул к ней наверх, мама вцепилась в меня и не отпускала. Наши родители разливали противотанковую жидкость на химическом заводе в самом начале войны… «Жидкость Молотова» «била» по нервной системе, были поражены нервы рук и ног. Родители остались инвалидами на всю жизнь…»
После войны Лановой в Москве стал посещать театральную студию ЗИЛа — еще в двенадцатилетнем возрасте. После школы он поступил на факультет журналистики МГУ, но вскоре ушел в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1957 году. С этим училищем была связана вся жизнь Ланового: позже он стал там преподавать, а в 1995 году возглавил кафедру художественного слова
После окончания театрального училища Ланового приняли в труппу Театра имени Вахтангова. На его счету в этом театре десятки ролей, в том числе Фортинбрас в «Гамлете», Маяковский в «Конармии», Цезарь в «Антонии и Клеопатре». Артист выходил на сцену вплоть до последнего времени. О театре Вахтангова он говорил в интервью: «Кинематограф раньше был совсем другим. Да и театр тоже. И сочетание этих искусств составляет мою жизнь, хотя для меня всегда театр был главным. Театр Вахтангова — не фабрика по производству спектаклей, это уж точно. Он долгие годы являлся в каком-то смысле «семейным театром», потому что была великая семья из великих актеров. Гриценко, Плотников, Астангов, Лукьянов, Борисова, Мансурова, Алексеева… Вы понимаете, какие имена были? Невероятные!»
На киноэкранах Василий Лановой впервые появился еще студентом, снявшись в главной роли в фильме «Аттестат зрелости» (1954). Всего актер снялся почти в 80 кинокартинах и телефильмах. Среди его самых известных ролей — Артур Грей в «Алых парусах» (1961), Анатоль Курагин в картине «Война и мир» Сергея Бондарчука (1965), генерал Вольф в «Семнадцати мгновениях весны» (1973). Знаковой для Ланового стала лента «Офицеры» — лидер проката в 1971 году. Журнал «Советский экран» тогда назвал Ланового лучшим актером года. «Для некоторых ролей романтического склада нужны соответствующие внешние данные. Скажем, для героя-любовника не совсем подходит человек маленький, лысый, курносый, косолапый, с вывороченной челюстью. Ему трудно будет играть Артура Грея в «Алых парусах». Он может играть, но ему будет очень сложно. В этом смысле внешность мне помогала. Но она же очень сузила круг ролей, которые мне первые годы давали. Даже в театре. Это потом я стал играть разные роли, не опираясь на внешность. Вообще в актерской палитре внешность — одно из самых важных, так же как и голос, пластика. Это слагаемые профессии. Меня приучили смотреть на себя с юмором. Мои преподаватели внушали, что нельзя серьезно к себе относиться», — рассказывал Лановой в интервью
Лановой выступал как чтец с произведениями Пушкина, Ахматовой, Блока и других поэтов. Также артист работал над озвучиванием фильмов, например, многосерийной документальной ленты «Великая Отечественная»
Василий Лановой входил в общественные советы при Минобороны и Следственном комитете, в 2018 году выступил как доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах
Артист был трижды женат: первый раз — на народной артистке Татьяне Самойловой, потом на актрисе Тамаре Зябловой. Третьей женой стала Ирина Купченко, у пары два сына. «Дома у нас все происходит, как у всех нормальных людей. Оставаясь наедине, мы стараемся не говорить о профессии. Все творческие проблемы оставляем за порогом дома, сохраняем свою нервную систему. С самого начала мы с Ириной договорились, что в присутствии детей никогда не будем говорить о своих проблемах. Ни она, ни я не хотели, чтобы они стали артистами», — писал он в мемуарах