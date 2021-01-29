«Для меня всегда театр был главным»: чем запомнился Василий Лановой

Василий Лановой родился в Москве в 1934 году, его родители были родом из Одесской области, после переезда в Москву они работали на химическом заводе. Когда началась Великая Отечественная война, Лановой гостил у бабушки на Украине. В одном из интервью он вспоминал: «Я 3,5 года был в оккупации на Украине. Мама и отец отправили нас, как и каждый год отправляли, отдыхать к бабушке и дедушке под Винницу. Через две недели они должны были приехать... Мы — две мои сестры и я — у­ехали из Москвы 20 июня 1941 года. 22 июня в 5 утра мы сошли на станции Абомеликово, а над нами летели сотни самолетов бомбить Одессу… Вот так для меня началась война. Мне было 7 лет, младшей сестре — 4 года, старшей — 10. Родители не приехали ни через год, ни через два, ни через три... 10 апреля 1944 года была освобождена Одесса, немцев выбили. И они снова побежали через нас — в Бессарабию… Мама приехала к нам только в конце мая 1944 года. Я побежал встречать ее на станцию, обогнал двух сестер. Вижу: два вола тянут арбу. На арбе сверху сидит женщина. Худю-ющая! С громадными глазами. И... я пробежал мимо. Не узнал маму! А Дмитрий, хозяин волов, крикнул: «Васылька, це ж мамка твоя! Куды ж побиг?» Я вернулся. Долго смотрел на нее. Она смотрела на меня. Вот эти мамины глаза я помню всю жизнь… И, когда Дмитрий меня поднял и швырнул к ней наверх, мама вцепилась в меня и не отпускала. Наши родители разливали противотанковую жидкость на химическом заводе в самом начале войны… «Жидкость Молотова» «била» по нервной системе, были поражены нервы рук и ног. Родители остались инвалидами на всю жизнь…»