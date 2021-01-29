Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала народного артиста СССР Василия Ланового образцом гражданского мужества. Сообщение с соболезнованиями она опубликовала в Facebook.

«Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества», — написала Захарова.

В театре им. Вахтангова, где служил артист, назвали его олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты и мужества. Также там отметили, что артист «до последнего оставался в строю».

О смерти Ланового стало известно 28 января. Ему было 87 лет. В начале января актер и его жена Ирина Купченко заразились коронавирусом, после чего Ланового госпитализировали. Позднее знакомый артиста Евгений Герасимов сообщил РБК, что артист перенес клиническую смерть.