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Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала народного артиста СССР Василия Ланового образцом гражданского мужества. Сообщение с соболезнованиями она опубликовала в Facebook.

«Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества», — написала Захарова.

В театре им. Вахтангова, где служил артист, назвали его олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты и мужества. Также там отметили, что артист «до последнего оставался в строю».

«Для меня всегда театр был главным»: чем запомнился Василий Лановой
Фотогалерея 

О смерти Ланового стало известно 28 января. Ему было 87 лет. В начале января актер и его жена Ирина Купченко заразились коронавирусом, после чего Ланового госпитализировали. Позднее знакомый артиста Евгений Герасимов сообщил РБК, что артист перенес клиническую смерть.

Лановой с 1957 года служил в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. Среди наиболее известных киноработ актера — роли Артура Грея в «Алых Парусах», Ивана Вараввы в «Офицерах» и Владислава Костенко в «Петровке,38».

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