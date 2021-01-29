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Дуров рассказал о способе переноса переписки из Whatsapp в Telegram

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Создатель Telegram Павел Дуров объяснил, как перенести переписку из других мессенджеров. Соответствующую запись он разместил на своем Telegram-канале, приложив ссылку с инструкцией.

В iOS, чтобы перенести чат, можно открыть страницу с информацией о контакте или группе и выбрать вариант «Экспорт чата». В выпадающем меню «Поделиться» надо будет выбрать Telegram.

В устройствах с операционной системой Android, надо выбрать вариант «Еще» и нажать «Экспорт чата», а затем выбрать Telegram в меню «Поделиться».

Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

По словам Дурова, некоторые пользователи хотели перенести историю своих чатов из WhatsApp в Telegram. Он пояснил, что теоретическую возможность такого переноса он осознал две недели назад, а 28 января его команда сделала такую функцию доступной на iOS и Android. По его словам, перенести переписки можно будет также с корейских мессенджеров KakaoTalk и Line.

Он пояснил, что в настоящий момент сообщения импортируются в конец чата Telegram, сохранив изначальные временные метки. Дуров добавил, что его команда сейчас разрабатывает возможность смешивать уже имеющиеся сообщения в Telegram c импортированными из других мессенджеров. По его словам, это должно быть возможно, если в конечном чате, куда загружается переписка, количество сообщение не превышает 100 штук.

Кроме того, Telegram предоставит сторонним разработчикам средства программирования API, которые позволят импортировать сообщения в Telegram «Отовсюду».

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12 января Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США, а число клиентов мессенджера выросло на рекордные 25 млн, достигнув 500 млн.

Это произошло после того, как Twitter удалил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа на фоне протестов и взятия Капитолия его сторонниками. Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов приложение Parler, которое начали использовать сторонники бывшего президента.

В начале января администрация WhatsApp сообщила, что внесла в пользовательское соглашение пункт, по которому данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех приложений семейства Facebook. После этого начался отток пользователей мессенджера, и WhatsАpp пришлось отложить внесение изменений в правила пользования.

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