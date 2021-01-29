Дуров рассказал о способе переноса переписки из Whatsapp в Telegram

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Создатель Telegram Павел Дуров объяснил, как перенести переписку из других мессенджеров. Соответствующую запись он разместил на своем Telegram-канале, приложив ссылку с инструкцией.

В iOS, чтобы перенести чат, можно открыть страницу с информацией о контакте или группе и выбрать вариант «Экспорт чата». В выпадающем меню «Поделиться» надо будет выбрать Telegram.

В устройствах с операционной системой Android, надо выбрать вариант «Еще» и нажать «Экспорт чата», а затем выбрать Telegram в меню «Поделиться».

По словам Дурова, некоторые пользователи хотели перенести историю своих чатов из WhatsApp в Telegram. Он пояснил, что теоретическую возможность такого переноса он осознал две недели назад, а 28 января его команда сделала такую функцию доступной на iOS и Android. По его словам, перенести переписки можно будет также с корейских мессенджеров KakaoTalk и Line.