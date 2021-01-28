Путин потребовал довести вакцинацию от COVID-19 до показателей по гриппу

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Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

«Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова докладывала вчера: 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал президент.

Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян от коронавируса 18 января. Ранее прививки были доступны только для определенных категорий граждан, с 31 декабря на вакцинацию могут записаться все россияне. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в регионах уже действуют 2711 пунктов вакцинации. К настоящему моменту лучше всех с вакцинацией справляются в Красноярском и Пермском краях, в Кировской, Оренбургской, Волгоградской и Курганской областях, а также в Калининграде.