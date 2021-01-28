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Путин потребовал довести вакцинацию от COVID-19 до показателей по гриппу

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

«Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова докладывала вчера: 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал президент.

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Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян от коронавируса 18 января. Ранее прививки были доступны только для определенных категорий граждан, с 31 декабря на вакцинацию могут записаться все россияне. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в регионах уже действуют 2711 пунктов вакцинации. К настоящему моменту лучше всех с вакцинацией справляются в Красноярском и Пермском краях, в Кировской, Оренбургской, Волгоградской и Курганской областях, а также в Калининграде.

Как отметил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, ко второй половине года при хорошей организации властям удастся привить 60–70% населения России. 

Сейчас в стране зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что «уже на подходе» и третий препарат от Центра Чумакова, который может поступить в гражданский оборот уже в феврале.

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В декабре Роспотребнадзор сообщал, что более 83 млн россиян сделали прививку от гриппа, что составляет 56,7% населения.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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