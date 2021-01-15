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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова заявила о контроле над ситуацией с COVID-19 перед вакцинацией

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России удается держать под контролем ситуацию с коронавирусом, и уже 18 января в стране начнется массовая вакцинация от COVID-19. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы практически год работаем в условиях пандемии. Всем нам вместе удается держать ситуацию под контролем», — подчеркнула она.

Голикова напомнила, что президент России Владимир Путин объявил массовую вакцинацию с 18 января 2021 года.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По ее словам, в стране уже зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Помимо них ожидается, что в программу вакцинации населения будет включен препарат Центра Чумакова, который «уже на подходе», добавила Голикова.

Вице-премьер ранее говорила, что добровольная массовая вакцинация в стране стартует с 2021 года. Как уточнял глава Минздрава Михаил Мурашко, вакцинация «в больших объемах» начнется в январе—феврале.
 

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