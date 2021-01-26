Глава Минздрава назвал лучшие регионы по вакцинации населения от COVID-19

По словам министра, лучше всего прививочная кампания организована в Красноярском и Пермском крае, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал регионы, власти которых лучше всего организовали процедуру вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Об этом глава Минздрава сообщил на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, к настоящему моменту лучше всех с этой задачей справились в Красноярском и Пермском краях, в Кировской, Оренбургской, Волгоградской и Курганской областях, а также в Калининграде.

Министр отметил, что за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в российских регионах увеличилось в два раза и составило 2711. Он добавил, что идет работа над организацией записи на вакцинацию через портал госуслуг. Министр сообщил также, что на этой неделе в регионы будет направлено еще около 2 млн вакцины.

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