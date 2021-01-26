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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава назвал лучшие регионы по вакцинации населения от COVID-19

По словам министра, лучше всего прививочная кампания организована в Красноярском и Пермском крае, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал регионы, власти которых лучше всего организовали процедуру вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Об этом глава Минздрава сообщил на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, к настоящему моменту лучше всех с этой задачей справились в Красноярском и Пермском краях, в Кировской, Оренбургской, Волгоградской и Курганской областях, а также в Калининграде.

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Бизнес
Михаил Мишустин

Министр отметил, что за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в российских регионах увеличилось в два раза и составило 2711. Он добавил, что идет работа над организацией записи на вакцинацию через портал госуслуг. Министр сообщил также, что на этой неделе в регионы будет направлено еще около 2 млн вакцины.

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Премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме поручил Минздраву оказывать субъектам помощь с вакцинацией: «Если видите, что какой-то регион не справляется с организацией, оказывайте всяческую поддержку, проводите консультации, решайте возникающие сложности. Можно использовать и опыт тех субъектов, которые успешно организовали эту работу». Глава правительства добавил, что «люди хотят сделать прививку, и им нужно, чтобы у них была такая возможность».

Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян от коронавируса 18 января. Ранее прививки были доступны только для определенных категорий граждан. Сейчас в стране зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что «уже на подходе» и третий препарат от Центра Чумакова. По словам Мишустина, он поступит в гражданский оборот в феврале.

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Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени был сформирован коллективный иммунитет. По ее словам, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК предположил, что при хорошей организации прививочной кампании этого можно достичь к началу второй половины 2021 года.

Авторы
Михаил Юшков, Наталия Анисимова
Михаил Мурашко вакцинация регионы коронавирус
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