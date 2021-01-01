Роспотребнадзор сообщил о вакцинации против гриппа более 83 млн человек

Более 83,14 млн россиян сделали прививки против гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Это составляет 56,7% от общего количества населения России, отметили в ведомстве. Вакцинация против гриппа идет во всех регионах страны.

С 14 декабря по 20 декабря на территории страны фиксируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др., сообщили в Роспотребнадзоре.

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах, превышение недельных порогов наблюдается большей частью среди взрослого населения.