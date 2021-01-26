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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин назвал сроки поступления в оборот третьей российской вакцины

Препарат, разработанный Центром Чумакова, поступит в гражданский оборот в феврале. В следующем месяце также начнется масштабный выпуск вакцины от новосибирского центра «Вектор», сообщил премьер
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что третья российская вакцина против коронавируса COVID-19, которую разработал Центр им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в феврале. Об этом он заявил в рамках заседания президиума координационного совета при кабинете министров по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса», — сказал Мишустин.

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам премьер-министра, в следующем месяце начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКороны», которую разработал новосибирский центр «Вектор». На ее производство кабмин выделил 2 млрд руб., отметил Мишустин. Препарат небольшими партиями уже начал поступать в гражданский оборот, а масштабный выпуск начнется в следующем месяце, добавил он.

Глава правительства напомнил, что в настоящее время вакцинация в основном идет с помощью препарата «Спутник V», который был создан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м научно-исследовательским институтом Минобороны. Эта вакцина состоит из двух компонентов, которые находятся в двух флаконах по 0,5 мл, и вводится внутримышечно.

Голикова назвала сроки вакцинации препаратами «Вектора» и Центра Чумакова
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

18 января по поручению президента Владимира Путина в России началась массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. В настоящее время в стране зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения будет включен препарат Центра Чумакова, который «уже на подходе», сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

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О переносе сроков регистрации вакцины Центра Чумакова стало известно в конце прошлого года. Изначально планировалось подать документы на регистрацию препарата в декабре, однако учреждение решило создать свой производственный участок до регистрации. Глава центра Айдар Ишмухаметов сообщил, что сроки регистрации перенесли на февраль.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 вакцина Михаил Мишустин
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