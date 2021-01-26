Мишустин назвал сроки поступления в оборот третьей российской вакцины

Препарат, разработанный Центром Чумакова, поступит в гражданский оборот в феврале. В следующем месяце также начнется масштабный выпуск вакцины от новосибирского центра «Вектор», сообщил премьер

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Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что третья российская вакцина против коронавируса COVID-19, которую разработал Центр им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в феврале. Об этом он заявил в рамках заседания президиума координационного совета при кабинете министров по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, в следующем месяце начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКороны», которую разработал новосибирский центр «Вектор». На ее производство кабмин выделил 2 млрд руб., отметил Мишустин. Препарат небольшими партиями уже начал поступать в гражданский оборот, а масштабный выпуск начнется в следующем месяце, добавил он.

Глава правительства напомнил, что в настоящее время вакцинация в основном идет с помощью препарата «Спутник V», который был создан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м научно-исследовательским институтом Минобороны. Эта вакцина состоит из двух компонентов, которые находятся в двух флаконах по 0,5 мл, и вводится внутримышечно.