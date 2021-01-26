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Эксперты оценили возможность вакцинировать до 70% россиян к середине года

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

При хорошей организации вакцинации от коронавируса есть шанс, что к началу второй половины года удастся привить 60–70% населения России. Об этом заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал высказывание доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, который заявил, что о снятии значительной части ограничений можно будет говорить, когда провакцинируют 60–70% населения России. По мнению Малышева, это может произойти ко второй половине года.

«На мой взгляд, это вполне реальные сроки. Зависит от производства препарата и организации процесса. <...> Если дальше пойдет «с таким настроением» вакцинация и будет достаточно вакцины, думаю, шанс вакцинировать 60–70% населения к началу второй половины года или к концу лета существует», — сказал Аграновский.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Он оценил организацию населения «если не на 5, то на 4 с двумя плюсами». При этом вирусолог отметил, что людям нужно объяснять важность вакцинации.

По мнению Аграновского, многие «антипрививочники» все равно не поменяют своей точки зрения. Однако даже те, кто не сделал прививку, будут защищены от коронавируса в случае вакцинации большинства граждан.

«Пусть антипрививочники не беспокоятся. Те, кто привился, защитят их. Если у нас найдется 50 или 60% людей, готовых привиться, — а я уверен, что они есть, — остальные будут защищены по умолчанию», — сказал он.

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Возможность привить 60–70% населения к началу второй половины года или к концу лета также допустила в беседе с РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. При этом она отметила, что темпы вакцинации будут зависеть от того, как будет организован процесс.

«Главное, чтобы люди понимали необходимость привиться. <...> Учитывая, как люди сейчас к вакцинации относятся, сложно сказать, что будет дальше. Возможно, им пока плохо объяснили. Важно, чтобы они понимали серьезность», — сказала Попович.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Ранее прививки были доступны только для определенных категорий граждан. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени был сформирован коллективный иммунитет. Она отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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