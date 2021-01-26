Эксперты оценили возможность вакцинировать до 70% россиян к середине года

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При хорошей организации вакцинации от коронавируса есть шанс, что к началу второй половины года удастся привить 60–70% населения России. Об этом заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал высказывание доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, который заявил, что о снятии значительной части ограничений можно будет говорить, когда провакцинируют 60–70% населения России. По мнению Малышева, это может произойти ко второй половине года.

«На мой взгляд, это вполне реальные сроки. Зависит от производства препарата и организации процесса. <...> Если дальше пойдет «с таким настроением» вакцинация и будет достаточно вакцины, думаю, шанс вакцинировать 60–70% населения к началу второй половины года или к концу лета существует», — сказал Аграновский.

Он оценил организацию населения «если не на 5, то на 4 с двумя плюсами». При этом вирусолог отметил, что людям нужно объяснять важность вакцинации.