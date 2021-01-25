Путин ответил на митинги 23 января словами «так политика не делается»

«У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы, — молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков, прямо, прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно. Но молодые люди — совсем если школьники — так они это не видели, не слышали. Для них это все равно что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить. И ни в коем случае — особенно, ответственные люди — ни в коем случае этого не должны допускать», — подчеркнул президент.

Объясняя свой взгляд на происходящее, президент заверил, что «все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом». «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, но и опасно», — сказал он. По словам Путина, Россия в своей истории часто встречалась с ситуациями, которые приводили «к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те люди, которые не имели к этому никакого отношения».

Он также вспомнил о событиях в США 6 января, когда протестующие пошли на штурм Капитолия. «Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет», — заявил Путин.

В субботу, 23 января, во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии 17 января, а позже отправлен в СИЗО по решению суда. Акции сопровождались столкновениями с полицией и массовыми задержаниями участников. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3711 человек. Больше всего людей задержали в Москве — 1455 человек. Затем идут Санкт-Петербург (557) и Казань (122). Пятерку по числу задержанных замыкают Новосибирск (98) и Воронеж (94).

Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. В Петербурге Следственный комитет возбудил дела об избиении двух полицейских, а МВД возбудило уголовное дело по факту препятствования движению в центре города в ходе несанкционированных акций 23 января. Подобное уголовное дело заведено и в Москве — за создание помех дорожному движению. Следственный комитет сообщил, что возбудил четыре уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти. Кроме того, в столице уголовные дела заведены по статьям об умышленном уничтожении или повреждении, о хулиганстве и нарушении санитарных норм.

По оценке Reuters, на митинг в Москве пришли как минимум 40 тыс. человек, МВД сообщило о 4 тыс. участников, проект «Белый счетчик» оценил количество участников в 10–15 тыс. человек.