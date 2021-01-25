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Путин ответил на митинги 23 января словами «так политика не делается»

Президент сравнил «недавние волнения» с событиями в начале и конце XX века, а также штурмом Капитолия. 23 января в России прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального, где более 3,7 тыс. человек были задержаны
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ответственные политики не должны прибегать к средствам, которые приводят к нарушению закона и раскачиванию общества и государства, заявил на видеоконференции со студентами президент Владимир Путин. Президент заявил об этом, комментируя вопрос о «недавних волнениях», которые произошли во многих регионах и городах страны.

Одна из студенток сказала Путину, что «даже незаинтересованных людей не обходит стороной поток информации о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны и не осталось незамеченным внимание молодежи к данному вопросу как в социальных сетях, так и в реальной жизни». И попросила прокомментировать их.

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В ответе президент привел в пример в пример события 1917 и 1990 годов, после которых «все стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти», вплоть до гражданской войны и расстрела парламента. «Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил — никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае ответственная», — заключил Путин.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы, — молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков, прямо, прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно. Но молодые люди — совсем если школьники — так они это не видели, не слышали. Для них это все равно что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить. И ни в коем случае — особенно, ответственные люди — ни в коем случае этого не должны допускать», — подчеркнул президент.

Объясняя свой взгляд на происходящее, президент заверил, что «все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом». «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, но и опасно», — сказал он. По словам Путина, Россия в своей истории часто встречалась с ситуациями, которые приводили «к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те люди, которые не имели к этому никакого отношения».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Он также вспомнил о событиях в США 6 января, когда протестующие пошли на штурм Капитолия. «Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет», — заявил Путин.

В субботу, 23 января, во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии 17 января, а позже отправлен в СИЗО по решению суда. Акции сопровождались столкновениями с полицией и массовыми задержаниями участников. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3711 человек. Больше всего людей задержали в Москве — 1455 человек. Затем идут Санкт-Петербург (557) и Казань (122). Пятерку по числу задержанных замыкают Новосибирск (98) и Воронеж (94).

Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. В Петербурге Следственный комитет возбудил дела об избиении двух полицейских, а МВД возбудило уголовное дело по факту препятствования движению в центре города в ходе несанкционированных акций 23 января. Подобное уголовное дело заведено и в Москве — за создание помех дорожному движению. Следственный комитет сообщил, что возбудил четыре уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти. Кроме того, в столице уголовные дела заведены по статьям об умышленном уничтожении или повреждении, о хулиганстве и нарушении санитарных норм.

По оценке Reuters, на митинг в Москве пришли как минимум 40 тыс. человек, МВД сообщило о 4 тыс. участников, проект «Белый счетчик» оценил количество участников в 10–15 тыс. человек.

Автор
Владислав Гордеев
Владимир Путин студенты конференция
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