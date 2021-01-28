СК возбудил уголовное дело против соратника Навального Леонида Волкова

Поводом для возбуждения уголовного дела СК назвал размещение Волковым на сервисе YouTube призывов «к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах»

Леонид Волков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Следственный комитет России (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Волкова, одного из ближайших соратников оппозиционного политика Алексея Навального. Дело заведено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Поводом для возбуждения уголовного дела СК назвал размещение Волковым на сервисе YouTube призывов «к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России», а также ссылок на эти публикации на страницах в сетях Facebook, Twitter и Instagram.

В СК пояснили, что ведомство собирает доказательства виновности Волкова, который-де «достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

«Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти», — прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении него сам Волков в Twitter.