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Отравление Навального ,  
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СК возбудил уголовное дело против соратника Навального Леонида Волкова

Поводом для возбуждения уголовного дела СК назвал размещение Волковым на сервисе YouTube призывов «к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах»
Леонид Волков
Леонид Волков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Следственный комитет России (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Волкова, одного из ближайших соратников оппозиционного политика Алексея Навального. Дело заведено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Поводом для возбуждения уголовного дела СК назвал размещение Волковым на сервисе YouTube призывов «к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России», а также ссылок на эти публикации на страницах в сетях Facebook, Twitter и Instagram.

В СК пояснили, что ведомство собирает доказательства виновности Волкова, который-де «достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

«Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти», — прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении него сам Волков в Twitter.

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Фотогалерея 

Накануне, 27 января, СК объявил о том, что после прошедших 23 января в различных городах России несогласованных митингов возбуждено 21 уголовное дело по статьям УК о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК). Кроме того, ведется еще шесть доследственных проверок.

В свою очередь МВД сообщило о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил против участников несанкционированной акции в поддержку Навального в Москве. В ведомстве предупредили, что фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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Вечером 27 января у ряда сторонников Навального прошли обыски, силовики приходили в студию «Навальный Live», где находилась юрист ФБК (Минюст признал организацию иноагентом) Любовь Соболь, домой к Навальному по прописке, где был его брат Олег, а также в съемную квартиру оппозиционера, где находилась его супруга Юлия. Также обыск прошел у главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Ее, Олега Навального и Соболь задержали на 48 часов.

Акции 23 января проходили в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии 17 января, а позже отправлен в СИЗО по решению суда. По данным «ОВД-Инфо», на акциях были задержаны 3980 человек. Правозащитники уточняли, что эта цифра может увеличиться, поскольку точных данных по всем задержаниям в 120 городах пока нет. МВД сообщало, что в Москве в митингах участвовали около 4 тыс. человек, AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно.

Автор
Евгений Калюков
Леонид Волков Следственный комитет Алексей Навальный
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