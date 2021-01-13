СК в третий раз начал проверку после самоубийства журналистки Славиной

Стихийный мемориал на месте гибели Ирины Славиной (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства журналистки Ирины Славиной в Нижегородской области. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Александр Караваев.

Как предположил юрист, возобновление могло быть связано с тем, что материал после последнего отказа в возбуждении уголовного дела был на проверке в СК России.

«Очередная проверка (при условии ее объективности и независимости следователя) может, конечно, повлиять на исход дела. В частности, в настоящий момент следователь рассматривает только состав «доведение до самоубийства», никак не касаясь вопроса превышения или злоупотребления полномочиями со стороны силовиков, воспрепятствования журналистской деятельности и так далее», — рассказал Караваев.

Адвокат напомнил, что результатом предыдущих проверок стали отказы в возбуждении уголовного дела, и, по его словам, расследование вызывает вопросы с точки зрения независимости следственного органа.