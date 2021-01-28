В ФБК сообщили о задержании Олега Навального на 48 часов

Брата оппозиционера Алексея Навального Олега задержали на 48 часов. Об этом сообщил в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов.

«Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу», — написал Жданов.

Позже он добавил, что Навального забирают в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

Помимо этого, Жданов сообщил, что сотрудницу ФБК Любовь Соболь также задержали на 48 часов в статусе подозреваемой и отправили в ИВС на Петровке.