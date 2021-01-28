В ФБК сообщили о задержании Олега Навального на 48 часов

Ранее в ФБК сообщали, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру арестованного Алексея Навального. По словам Жданова, там находился Олег Навальный. Директор ФБК утверждал, что обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).
Позднее Жданов сообщил и об обыске в съемной квартире недалеко от станции метро «Автозаводская», где проживает Алексей Навальный и его жена Юлия.
Помимо этого, обыски прошли в студии «Навальный LIVE», где на тот момент находилась Соболь. Также с обысками пришли к пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш, сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову и ряду других соратников Навального.
Сам Алексей Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии, где находился на лечении с августа.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) до приезда оппозиционера в страну заявляла, что он нарушил условия испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». На следующий день после возвращения в Москву Навального отправили под арест на 30 суток. В феврале суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный.
В субботу, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку Навального. Акции протеста сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали по всей стране почти 4 тыс. человек. Возбуждено более 20 уголовных дел.
МВД утверждало, что в Москве в митингах участвовали около 4 тыс. человек. В свою очередь AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно.