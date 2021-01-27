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Медведев допустил разработку новых соглашений на базе СНВ-3

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампредседателя Совета безопасности России и бывший глава государства Дмитрий Медведев заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать основой новых соглашений в области стратегической безопасности. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

Достижение договоренности о продлении СНВ он назвал «очень важным достижением российско-американских отношений».

«Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества. К сожалению, предыдущая администрация не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ-3, сделав его предметом политического торга», — указал Медведев.

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По его словам, возобновленный договор станет в ближайшие пять лет важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности.

«Сейчас это одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть реальная перспектива для конструктивного сотрудничества. И очень важно продолжать этот содержательный диалог, от которого зависит безопасность всего человечества», — заключил Медведев.

Договор СНВ США и Россия заключили в 2010 году. В силу документ вступил в 2011-м. Договор предусматривает сокращение боезарядов, развернутых на средствах доставки до 1550 штук каждая. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках должно составлять не более 700 единиц.

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Срок соглашения истекает 5 февраля 2021 года. В мае прошлого года в администрации экс-президента США Дональда Трампа заявили, что согласятся на продление договора, только если к нему подключится Китай. Глава МИДа Сергей Лавров посчитал нереалистичным такое условие, поскольку у Китая число ядерных боеголовок несопоставимо с российским и американским ядерными арсеналами.

С приходом Джозефа Байдена на пост президента США в Белом доме заявили о готовности продлить соглашение.

26 января президент России Владимир Путин внес законопроект о продлении СНВ-3 в Госдуму, которая на следующий день проголосовала за ратификацию соглашения о продлении. Продление договора также одобрил Совфед.

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