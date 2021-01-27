Медведев допустил разработку новых соглашений на базе СНВ-3

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампредседателя Совета безопасности России и бывший глава государства Дмитрий Медведев заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать основой новых соглашений в области стратегической безопасности. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

Достижение договоренности о продлении СНВ он назвал «очень важным достижением российско-американских отношений».

«Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества. К сожалению, предыдущая администрация не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ-3, сделав его предметом политического торга», — указал Медведев.

По его словам, возобновленный договор станет в ближайшие пять лет важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности.