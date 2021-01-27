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Политика ,  
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Эксперты оценили данные о включении гиперзвуковых «Авангардов» в СНВ

Ракетный комплекс «Авангард»
Ракетный комплекс «Авангард» (Фото: Минобороны РФ)

Действие Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) уже распространялось на российские гиперзвуковые системы «Авангард», поэтому с продлением договора никаких изменений и дополнительных ограничений не будет. Об этом РБК рассказали военные эксперты.

«Абсолютно ничего не изменится. «Авангард» уже принят на вооружение, а согласно условиям договора мы телеметрическую информацию с испытаний этого изделия американцам уже передали. Американцы имеют право проводить инспекцию на местах. Они могут приехать в Домбаровскую дивизию РВСН, посмотреть этот ракетный комплекс, проверить количество ядерных боезарядов», — рассказал РБК военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам Мураховского, Россия еще может развертывать дивизии, оснащенные системой «Авангард» без ограничений, так как Россия еще не достигла максимально допустимого по условиям договора количества носителей. Согласно СНВ-3 количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет не может превышать 700.

Совет Федерации ратифицировал договор о продлении договора СНВ-3
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Виктор Мураховский добавил, что условия договора также распространяются на ракетный комплекс «Сармат». Однако отметил, что российская ракета «Буревестник» и американская «Посейдон» в число стратегических носителей, которые ограничиваются договором СНВ-3, не входят.

«Авангард» был включен в ДСНВ еще в 2019 году, сообщил РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Это абсолютно нормально, потому что фактически это тип боевого оснащения для существующей системы УР-100 УТТХ — ракеты, которая уже давно находится в договоре. Т.е. не поменяется ровным счетом ничего. Просто они считаются как еще один развернутый носитель, еще один боезаряд», — рассказал он.

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Стефанович добавил, что американской стороной была проведена инспекция развернутого образца «Авангарда».

«Возможно, будут какие-то дискуссии, вопросы, но фактически никаких проблем, чтобы считать по общим правилам ДСНВ, нет», — заключил военный эксперт.

Сергей Рябков исключил заморозку ядерных арсеналов в рамках СНВ-3 на год
Политика
Сергей Рябков

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что правила зачета боезарядов по ДСНВ будет распространяться на систему «Авангард», а заморозка ядерных арсеналов на год исключена.

27 января Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор был заключен между Россией и США в 2010 году. Согласно нему Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1550 штук каждая. Количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках ограничивалось до 700.

Автор
Елизавета Ламова
СНВ «Авангард» новости ядерный арсенал
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