Эксперты оценили данные о включении гиперзвуковых «Авангардов» в СНВ

Ракетный комплекс «Авангард» (Фото: Минобороны РФ)

Действие Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) уже распространялось на российские гиперзвуковые системы «Авангард», поэтому с продлением договора никаких изменений и дополнительных ограничений не будет. Об этом РБК рассказали военные эксперты.

«Абсолютно ничего не изменится. «Авангард» уже принят на вооружение, а согласно условиям договора мы телеметрическую информацию с испытаний этого изделия американцам уже передали. Американцы имеют право проводить инспекцию на местах. Они могут приехать в Домбаровскую дивизию РВСН, посмотреть этот ракетный комплекс, проверить количество ядерных боезарядов», — рассказал РБК военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам Мураховского, Россия еще может развертывать дивизии, оснащенные системой «Авангард» без ограничений, так как Россия еще не достигла максимально допустимого по условиям договора количества носителей. Согласно СНВ-3 количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет не может превышать 700.

Виктор Мураховский добавил, что условия договора также распространяются на ракетный комплекс «Сармат». Однако отметил, что российская ракета «Буревестник» и американская «Посейдон» в число стратегических носителей, которые ограничиваются договором СНВ-3, не входят.