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Совет Федерации ратифицировал договор о продлении договора СНВ-3

За продление срока действия подписанного в 2010 году договора еще на пять лет выступили все принявшие участие в голосовании сенаторы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Совет Федерации вслед за Государственной думой ратифицировал соглашение о продлении срока действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

За продление срока действия подписанного в 2010 году договора еще на пять лет выступили все 148 принявших участие в голосовании сенаторов.

Проект закона о ратификации соглашения о продлении СНВ-3 внес в парламент президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся накануне. По закону ратифицировать продление соглашения должен российский парламент, в Соединенных Штатах поддержка законодателей не требуется.

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27 января закон о ратификации соглашения приняла Госдума. После его одобрения Советом Федерации документ должен быть подписан президентом.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится во ст. 2 закона о ратификации соглашения.

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США и Россия подписали СНВ-3 в 2010 году в Праге, договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ обязывает обе страны сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках — до 700.

Переговоры о продлении СНВ возобновились после вступления в должность президента США Джо Байдена, который выразил готовность к продлению действия соглашения. Предыдущая администрация настаивала на включении в договор Китая, российская сторона выступала против этого.

Автор
Евгений Калюков
СНВ Совет Федерации
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