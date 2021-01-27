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Политика ,  
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Госдума ратифицировала продление договора СНВ

Теперь соглашение о продлении договора на пять лет рассмотрит Совет Федерации
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Государственная дума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора между Россией и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

За документ проголосовали все депутаты нижней палаты. Поддержать его предложил и спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав продление соглашения «важным для всего мира».

Теперь документ поступит в Совет Федерации, профильные комитеты которого (по международным делам и по обороне) уже рекомендовали ратифицировать соглашение.

Само соглашение о продлении ДСНВ в Государственную думу накануне внес президент Владимир Путин. В соответствии с ним договор продлевается на максимально возможный срок — до 5 февраля 2026 года.

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Путин направил соглашение о продлении ДСНВ в Федеральное собрание после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся накануне. По закону ратифицировать продление соглашения должен российский парламент, в Соединенных Штатах поддержка законодателей не требуется.

Против продления соглашения выступал президент США Дональд Трамп. Он настаивал на том, что необходим новый договор с участием в том числе Китая. В свою очередь, в окружении Байдена еще до его избрания говорили, что продление соглашения в интересах самих Соединенных Штатах.

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США и Россия подписали СНВ-3 в 2010 году в Праге, договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ обязывает обе страны сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках — до 700.

Автор
Артем Филипенок
Джо Байден Владимир Путин СНВ
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