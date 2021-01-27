Госдума ратифицировала продление договора СНВ

Теперь соглашение о продлении договора на пять лет рассмотрит Совет Федерации

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Государственная дума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора между Россией и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

За документ проголосовали все депутаты нижней палаты. Поддержать его предложил и спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав продление соглашения «важным для всего мира».

Теперь документ поступит в Совет Федерации, профильные комитеты которого (по международным делам и по обороне) уже рекомендовали ратифицировать соглашение.

Само соглашение о продлении ДСНВ в Государственную думу накануне внес президент Владимир Путин. В соответствии с ним договор продлевается на максимально возможный срок — до 5 февраля 2026 года.