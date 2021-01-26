РФПИ анонсировал скорую регистрацию «Спутника V» в 25 странах

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Российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса в ближайшие недели зарегистрируют еще в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «РИА Новости».

«Наша вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах», — сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит онлайн.

Ранее российскую вакцину одобрили в том числе в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Алжире, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае. На прошлой неделе Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала российский препарат в рамках ускоренной процедуры.

В октябре 2020 года РФПИ подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины от коронавируса. После завершения процедуры препарат включат в перечень, который используется международными закупочными организациями. К процедуре предподачи российской заявки ВОЗ должна была приступить 22 января.