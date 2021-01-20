РФПИ назвал дату начала процедуры по заявке о преквалификации «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступит к процедуре предподачи регистрационной заявки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в конце недели. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

«22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки «Спутник V», — заявили в РФПИ.

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