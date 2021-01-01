Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж

К концу пандемического 2020 года человечество подошло с первыми партиями вакцин. Препараты были разработаны разными компаниями и учеными в короткие сроки. Первыми претендентами на прививку, как правило, становятся люди из групп риска — по причине профессии, состоянию здоровья или возраста. Как проходит вакцинация в разных странах — в фоторепортаже РБК