Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж
К концу пандемического 2020 года человечество подошло с первыми партиями вакцин. Препараты были разработаны разными компаниями и учеными в короткие сроки. Первыми претендентами на прививку, как правило, становятся люди из групп риска — по причине профессии, состоянию здоровья или возраста. Как проходит вакцинация в разных странах — в фоторепортаже РБК
Дом престарелых в Бруклине, Нью-Йорк, США. Вакцинация в стране началась 14 декабря, первым стали использовать препарат компаний Pfizer и BioNTech, позже разрешили также вакцину от Moderna
Мехико, Мексика. Приоритетно вакцину Pfizer/BioNtech пока получают медики
Ростов-на-Дону, Россия. Военнослужащие получают вакцину «Спутник V». Ее зарегистрировали в августе, в середине декабря Минздрав сообщил о начале вакцинации во всех регионах. С 26 декабря одобрено применение вакцины для людей старше 60 лет
Манама, Бахрейн. В стране объявили о бесплатной вакцинации с 25 декабря
Медик получает прививку в Вене, Австрия. Пока что единственная одобренная в ЕС вакцина от коронавируса — производства Pfizer и BioNTech
Госпиталь в Милане, Италия. Вакцинация началась 27 декабря для людей из групп риска, медиков и соцработников
Королевский госпиталь в Челси, Лондон, Великобритания. Ветеран Второй мировой войны, участник высадки в Нормандии 98-летний Джеймс Салливан после прививки. Все пациенты госпиталя — бывшие военные старше 65 лет, они носят униформу
Вакцинация медиков в Тель-Авиве, Израиль. Кампания в стране началась 20 декабря, первым привился премьер-министр Беньямин Нетаньяху
Афины, Греция. Вакцину получает митрополит Навпактский Иерофей (Влахос)