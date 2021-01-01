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Пандемия коронавируса ,  
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Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж

К концу пандемического 2020 года человечество подошло с первыми партиями вакцин. Препараты были разработаны разными компаниями и учеными в короткие сроки. Первыми претендентами на прививку, как правило, становятся люди из групп риска — по причине профессии, состоянию здоровья или возраста. Как проходит вакцинация в разных странах — в фоторепортаже РБК
Фото:Yuki Iwamura / Reuters
Фото: Yuki Iwamura / Reuters

Дом престарелых в Бруклине, Нью-Йорк, США. Вакцинация в стране началась 14 декабря, первым стали использовать препарат компаний Pfizer и BioNTech, позже разрешили также вакцину от Moderna

Фото:Edgard Garrido / Reuters
Фото: Edgard Garrido / Reuters

Мехико, Мексика. Приоритетно вакцину Pfizer/BioNtech пока получают медики

Фото:Сергей Пивоваров / Reuters
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Ростов-на-Дону, Россия. Военнослужащие получают вакцину «Спутник V». Ее зарегистрировали в августе, в середине декабря Минздрав сообщил о начале вакцинации во всех регионах. С 26 декабря одобрено применение вакцины для людей старше 60 лет

Фото:Hamad I Mohammed / Reuters
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Манама, Бахрейн. В стране объявили о бесплатной вакцинации с 25 декабря

Фото:Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Очередь в центр вакцинации Arena Berlin в Берлине, Германия. Вакцинация в стране стартовала 27 декабря, первыми на очереди — пожилые граждане
Фото:Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Медик получает прививку в Вене, Австрия. Пока что единственная одобренная в ЕС вакцина от коронавируса — производства Pfizer и BioNTech

Фото:Matteo Bazzi / Reuters
Фото: Matteo Bazzi / Reuters

Госпиталь в Милане, Италия. Вакцинация началась 27 декабря для людей из групп риска, медиков и соцработников

Фото:Aaron Chown / Getty Images
Фото: Aaron Chown / Getty Images

Королевский госпиталь в Челси, Лондон, Великобритания. Ветеран Второй мировой войны, участник высадки в Нормандии 98-летний Джеймс Салливан после прививки. Все пациенты госпиталя — бывшие военные старше 65 лет, они носят униформу

Фото:Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Вакцинация медиков в Тель-Авиве, Израиль. Кампания в стране началась 20 декабря, первым привился премьер-министр Беньямин Нетаньяху

Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Афины, Греция. Вакцину получает митрополит Навпактский Иерофей (Влахос)

Автор
Анастасия Антипова
мультимедиа вакцина коронавирус COVID-19 пандемия
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