Первая страна Африки зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает algerie-eco.

В аккаунте вакцины в Twitter уточняется, что Алжир стал первой страной Африки, зарегистрировавшей препарат, это произошло 10 января.

Вакцинация населения должна начаться в течение месяца, заявили в алжирском министерстве.

Алжир заключил контракт на поставку препарата 31 декабря. Тогда власти страны заявили, что продолжают вести переговоры с другими производителями вакцин.