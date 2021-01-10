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Пандемия коронавируса ,  
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Первая страна Африки зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает algerie-eco.

В аккаунте вакцины в Twitter уточняется, что Алжир стал первой страной Африки, зарегистрировавшей препарат, это произошло 10 января.

Вакцинация населения должна начаться в течение месяца, заявили в алжирском министерстве.

Алжир заключил контракт на поставку препарата 31 декабря. Тогда власти страны заявили, что продолжают вести переговоры с другими производителями вакцин.

Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Общество

6 января «Спутник V» получил регистрацию в Боливии по ускоренной процедуре. Аналогичным образом препарат зарегистрировали в Аргентине в конце декабря.

Первой зарубежной страной, в которой власти зарегистрировали «Спутник V», стала Белоруссия. Страна также первой приняла участие в клинических испытаниях российской вакцины.
 

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