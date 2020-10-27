РФПИ подал в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса

Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на ускоренную регистрацию и преквалификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в пресс-службе фонда.

«Российская Федерация стала одной из первых стран в мире, обратившихся в ВОЗ для преквалификации своей вакцины против новой коронавирусной инфекции», — уточняется в сообщении РФПИ.

Преквалификация лекарственных препаратов ВОЗ состоит в оценке качества, безопасности и эффективности лекарств. Если лекарственное средство соответствует всем установленным требованиям и стандартам, его вносят в специальный перечень, который используется международными закупочными организациями.

В пресс-службе также отметили, что, если вакцина пройдет ускоренную регистрацию, она станет быстрее доступна всему миру.