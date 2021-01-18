Туркмения первой в Центральной Азии зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» первой из стран Центральной Азии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация состоялась в рамках ускоренной процедуры без дополнительных клинических исследований вакцины на территории страны, уточнили в фонде. Ранее по такой же процедуре «Спутник V» зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Сербии, Алжире и Палестине.

Первой зарубежной страной, которая зарегистрировала российскую вакцину, была Белоруссия. Она выдала регистрационное удостоверение в декабре.

Власти Казахстана в декабре сообщили, что построят завод, на котором будут производить препарат. Массовая вакцинация населения намечена на начало 2021 года.

«Спутник V» — российская векторная вакцина, разработанная Центром им. Н.Ф.Гамалеи. По данным РФПИ, более 1,5 млн человек в мире уже вакцинированы указанным препаратом.