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Третьего сотрудника администрации Норильска задержали после схода лавины

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи в Красноярском крае задержали главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска по делу о сходе лавины, который привел к гибели трех человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, специалист в ходе проверки в мае 2019 года внес в акт заведомо ложные сведения о том, что земельный участок в районе туристического комплекса «Гора Отдельная» свободен, хотя там стоял самовольно построенный дом. Следствие просит отправить его под домашний арест.

СК провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины
Общество
Фото:СК РФ

Ранее СК задержал другого специалиста отдела муниципального контроля, также за дачу заведомо ложных сведений. СК сообщил, что он проверял участок в 2018 году и также подписал акт об отсутствии здания. Помимо них были задержаны три оперативных дежурных диспетчерской службы и начальник службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города.

Лавина на туристические дома в горнолыжном комплексе в районе Талнах под Норильском сошла 8 января. Погибли три человека, двое пострадали. Муниципальные власти объявили в городе траур по жертвам схода лавины. После ЧП возбуждены дела о халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Следственный комитет России Норильск ЧП лавина задержание
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