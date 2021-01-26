Третьего сотрудника администрации Норильска задержали после схода лавины

Фото: СК РФ

Следователи в Красноярском крае задержали главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска по делу о сходе лавины, который привел к гибели трех человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, специалист в ходе проверки в мае 2019 года внес в акт заведомо ложные сведения о том, что земельный участок в районе туристического комплекса «Гора Отдельная» свободен, хотя там стоял самовольно построенный дом. Следствие просит отправить его под домашний арест.

Ранее СК задержал другого специалиста отдела муниципального контроля, также за дачу заведомо ложных сведений. СК сообщил, что он проверял участок в 2018 году и также подписал акт об отсутствии здания. Помимо них были задержаны три оперативных дежурных диспетчерской службы и начальник службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города.

Лавина на туристические дома в горнолыжном комплексе в районе Талнах под Норильском сошла 8 января. Погибли три человека, двое пострадали. Муниципальные власти объявили в городе траур по жертвам схода лавины. После ЧП возбуждены дела о халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).