Власти Норильска объявили траур по погибшим под лавиной

Фото: МЧС России

10 января объявлено в Норильске днем траура в связи с гибелью трех человек при сходе лавины, засыпавшей несколько туристических домиков на горнолыжном комплексе в районе Талнах. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы Норильска Андрей Малков.

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В день траура в Норильске будут приспущены флаги города. Кроме того, властям Норильска предписано отменить увеселительные мероприятия, а учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от их проведения. Одновременно с этим телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от выпуска в эфир развлекательных программ и передач.

«Администрация города Норильска, Норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.