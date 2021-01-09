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Власти Норильска объявили траур по погибшим под лавиной

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

10 января объявлено в Норильске днем траура в связи с гибелью трех человек при сходе лавины, засыпавшей несколько туристических домиков на горнолыжном комплексе в районе Талнах. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы Норильска Андрей Малков.

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В день траура в Норильске будут приспущены флаги города. Кроме того, властям Норильска предписано отменить увеселительные мероприятия, а учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от их проведения. Одновременно с этим телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от выпуска в эфир развлекательных программ и передач.

«Администрация города Норильска, Норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Лавина в районе Талнах в Норильске сошла в ночь на 9 января. Во время ликвидации последствий спасатели нашли тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга. Также сотрудники МЧС нашли 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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