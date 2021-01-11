СК провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины

Обыски прошли также у арендатора земли, который передал ее в субаренду. Следователи проверят действия администрации, заключившей договор аренды территории в лавиноопасном месте

Фото: СК РФ

Правоохранительные органы провели обыск и выемку документов в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели трех человек в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Обыск и выемка документов также прошли у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора и других «организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему». «В ходе обысков изъяты документы, представляющие интерес для следствия, назначены и проводятся необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что домики, на которые сошла лавина, не относятся к комплексу «Гора Отдельная», а построены Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта на арендованной земле.

Непосредственно дом, где находилась погибшая семья, построен главой семьи «самовольно, без каких-либо разрешительных документов», сообщает СК.