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Общество ,  
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СК провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины

Обыски прошли также у арендатора земли, который передал ее в субаренду. Следователи проверят действия администрации, заключившей договор аренды территории в лавиноопасном месте
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Правоохранительные органы провели обыск и выемку документов в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели трех человек в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Обыск и выемка документов также прошли у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора и других «организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему». «В ходе обысков изъяты документы, представляющие интерес для следствия, назначены и проводятся необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что домики, на которые сошла лавина, не относятся к комплексу «Гора Отдельная», а построены Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта на арендованной земле.

Непосредственно дом, где находилась погибшая семья, построен главой семьи «самовольно, без каких-либо разрешительных документов», сообщает СК.

В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина. Фоторепортаж
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Следователи уже допросили 30 свидетелей и очевидцев произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение схода лавин в горной местности Норильска, а также должностных лиц городской администрации, которые заключили договор аренды земельных участков с Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта в лавиноопасном месте.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Собственную проверку также проводит прокуратура Красноярского края.

Лавина сошла в ночь на 9 января, под снегом оказались туристические домики. В результате погибли три человека: женщина 38 лет, ее муж 45 лет и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, из-под завалов спасли подростка, которого с тяжелыми травмами госпитализировали. По состоянию на 10 января он был в стабильно тяжелом состоянии.

Авторы
Михаил Юшков, Мария Лисицына
Следственный комитет обыски администрация Норильск сход лавины
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