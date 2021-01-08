В Норильске снежная лавина сошла на туристические дома

Снежная лавина сошла на пять домиков в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в районе Талнах. Спасатели нашли живыми четырех человек, поиски людей продолжаются

Фото: МЧС России

В районе горнолыжного комплекса в Норильске сошла снежная лавина, она засыпала пять туристических домов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, передает ТАСС.

«Лавина сошла около Норильска, под снегом, предварительно, [находятся] пять человек, включая двоих детей», — сказали агентству в пресс-службе.

По данным МЧС, лавина сошла в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» и засыпала пять домов. В них находились люди, их количество уточняется.

Четыре человека спасатели нашли живыми после схода лавины, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». «Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики», — сказал собеседник «Интерфакса».

Еще два человека сами смогли выбраться из-под снега, по словам источника ТАСС.

Спасатели продолжают поиски. В ликвидации последствий схода лавины под Норильском участвуют более 200 человек и 18 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС, передает «Интерфакс».

По словам источника ТАСС, в районе горнолыжного комплекса существует угроза повторного схода лавины. «Принимаются все меры безопасности», — добавил он.

Лавина накрыла территорию площадью 300 кв. м, сообщил председатель правления компании, управляющей базой, Игорь Шаталов, передает ТАСС. «Три метра насыпало снега. Мы не знаем, сколько людей [находятся под снегом]. Зона поражения — 300 кв. м», — сказал он.

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