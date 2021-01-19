После гибели людей под лавиной в Норильске завели новое уголовное дело

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 12:36
С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 16:16 Попова сообщила о готовности к регистрации тестов для штамма из Британии Общество, 16:11 Жителей Центральной России предупредили о снегопадах и понижении давления Общество, 16:04 Мотоцикл BMW R 18 получил огромные «ноздри» Авто, 15:52 Суд вернул Навальному иск к Пескову Политика, 15:49 Как купить биткоин: 7 важных правил на 2021 год Крипто, 15:48 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 15:47 Путин окунулся в прорубь на Крещение. Видео Политика, 15:43 Илья Стребулаев: «Долина любит конструктивные провалы» Pro, 15:40  Аршавин выступил против сокращения числа команд в Премьер-лиге Спорт, 15:34 «Спартак» уволил главного юриста после 14 лет работы Спорт, 15:32 Сериал Netflix «Люпен» с Омаром Си за месяц посмотрят 70 млн зрителей Стиль, 15:20 Как возвратиться в офис из удаленки РБК и СберМаркет, 15:18 Цена Ethereum обновила исторический максимум Крипто, 15:13
Общество ,  
0 

После гибели людей под лавиной в Норильске завели новое уголовное дело

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Прокуратура Красноярского края после гибели трех человек из-за схода снежной лавины в Норильске возбудила еще одно уголовное дело о халатности, сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено в отношении лиц, допустивших на территории горнолыжного комплекса возведение самостроя — дома, который разрушила лавина. Контролировать фактическое использование земельных участков должен был местный муниципалитет.

«Неисполнение должностными лицами своих обязанностей привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил на территории указанного комплекса дом, который ночью 8 января 2021 года был разрушен лавиной, в результате чего погибли три человека», — сообщается на сайте ведомства.

Дело открыли по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Его расследование взял под личный контроль прокурор края.

8 января 2021 года снежная лавина сошла на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, на территории которого располагались туристические дома. Три человека, в том числе один ребенок, погибли, еще двое пострадали.

После происшествия СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), был задержан глава городского управления по ЧС, проведены обыски в администрации Норильска и у арендаторов земельного участка горнолыжного комплекса.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Также по подозрению в халатности был задержан дежурный диспетчерской службы. Следователи считают, что он получил от МЧС прогноз об опасности схода лавин, но не включил его в сводку, из-за чего власти не смогли предупредить людей и принять превентивные меры. 19 января в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в рамках расследования задержали еще двух дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска. Их отправили под домашний арест.

Норильск уголовное дело Красноярский край лавина
Материалы по теме
Следователи задержали чиновника Норильска после гибели людей под лавиной
Общество
По делу о гибели людей из-за лавины под Норильском задержали диспетчера
Общество
СК провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter