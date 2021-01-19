После гибели людей под лавиной в Норильске завели новое уголовное дело

Фото: МЧС России

Прокуратура Красноярского края после гибели трех человек из-за схода снежной лавины в Норильске возбудила еще одно уголовное дело о халатности, сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено в отношении лиц, допустивших на территории горнолыжного комплекса возведение самостроя — дома, который разрушила лавина. Контролировать фактическое использование земельных участков должен был местный муниципалитет.

«Неисполнение должностными лицами своих обязанностей привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил на территории указанного комплекса дом, который ночью 8 января 2021 года был разрушен лавиной, в результате чего погибли три человека», — сообщается на сайте ведомства.

Дело открыли по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Его расследование взял под личный контроль прокурор края.