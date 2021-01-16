Следователи задержали чиновника Норильска после гибели людей под лавиной

По данным СК, глава городского управления по ЧС не проконтролировал действия подчиненных, из-за чего жители Норильска не были предупреждены об угрозе схода лавины. В результате погибли три человека

Фото: Следственный комитет РФ

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели людей после схода лавины, сообщил Следственный комитет.

Следователи считают, что он халатно относился к своей работе, в том числе «не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных» и «не проверял полноту включаемых <...> в сводку сведений о погодных условиях», поступающих из МЧС. Из-за этого оперативный дежурный, который получил прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в первую неделю января, не включил эти данные в оперативную сводку, заявил СК. Диспетчер был задержан 12 января.

Таким образом, считает следствие, жители Норильска и местные власти не были предупреждены о возможном сходе лавины и не приняли меры безопасности. Суд избрал главе управления по ЧС меру пресечения в виде запрета определенных действий.