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Следователи задержали чиновника Норильска после гибели людей под лавиной

По данным СК, глава городского управления по ЧС не проконтролировал действия подчиненных, из-за чего жители Норильска не были предупреждены об угрозе схода лавины. В результате погибли три человека
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели людей после схода лавины, сообщил Следственный комитет.

В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина. Фоторепортаж
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Следователи считают, что он халатно относился к своей работе, в том числе «не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных» и «не проверял полноту включаемых <...> в сводку сведений о погодных условиях», поступающих из МЧС. Из-за этого оперативный дежурный, который получил прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в первую неделю января, не включил эти данные в оперативную сводку, заявил СК. Диспетчер был задержан 12 января.

Таким образом, считает следствие, жители Норильска и местные власти не были предупреждены о возможном сходе лавины и не приняли меры безопасности. Суд избрал главе управления по ЧС меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По делу о гибели людей из-за лавины под Норильском задержали диспетчера
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В результате схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» 8 января погибли три человека, еще двое пострадали. Одного из них с тяжелыми травмами доставили в больницу.

СК завел по факту случившегося уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), прокуратура начала проверку. В нескольких подразделениях администрации Норильска и у арендатора участка, на котором располагается комплекс, прошли обыски и выемка документов.

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Спасатели предупредили местных жителей об угрозе повторного схода лавин и рекомендовали им не появляться в окрестностях горы Отдельной.

Авторы
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова
Норильск лавина Следственный комитет
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