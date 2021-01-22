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Еще одного норильского чиновника задержали после схода лавины

Последствия схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Последствия схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года (Фото: МЧС России)

Следственный комитет задержал главного специалиста отдела муниципального контроля администрации города Норильска по делу о сходе лавины. Об этом сообщается на сайте СК.

Следствие полагает, что задержанный в 2018 году проверил фактическое использование земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», где до этого 45-летний мужчина построил жилой дом в нарушение закона. Чиновник составил акт, где указал, что на данном земельном участке нет объектов движимого и недвижимого имущества. Из-за этого власти не предприняли никаких мер по сносу самовольной постройки.

В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина. Фоторепортаж
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Из-за того, что чиновник не выполнил свои обязанности, 8 января дом разрушила снежная лавина, полагает следствие. СК попросил отправить специалиста под домашний арест.

8 января в Норильске на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная», где находились туристические дома, сошла снежная лавина. Погибли три человека, среди них — один ребенок. Еще два человека пострадали.

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Позднее прокуратура Красноярского края возбудила дело о халатности в отношении лиц, которые допустили возведение разрушенного лавиной самостроя. СК задержал оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, а затем — начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

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