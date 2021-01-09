СК возбудил уголовное дело после схода лавины в Норильске

Следствие завело уголовное дело по факту схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта под Норильском. Она накрыла туристические дома, погиб минимум один человек. О возбуждении дела говорится на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах. По сообщению СК, засыпало четыре здания, в домах находились люди. Из-под снега вытащили живым 14-летнего подростка, также нашли тело 38-летней женщины. «Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины», — уточняет СК.

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС говорили, что засыпало пять домов, и под снегом, предварительно, оказались пять человек, включая двоих детей. Источники ТАСС и «Интерфакса» заявили, что спасатели нашли живыми четырех человек. Собеседник ТАСС отметил, что еще двое выбрались из-под снега сами.