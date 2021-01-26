Омбудсмены получили 45 обращений из пяти регионов после протестов

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Региональные омбудсмены получили 45 обращений из пяти субъектов России в связи с несанкционированными акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

В Москве омбудсмену поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге — около 20. В Свердловской области уполномоченный по правам человека получил пять обращений, в том числе по поводу прав несовершеннолетнего, проведения госпитализации и задержания представителя СМИ.

В Ярославской области поступила жалоба из социальных сетей с просьбой о личной встрече с женщиной, задержанной в ходе протестных акций. Во Владимирской области омбудсмену также поступило одно обращение.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, задержанного после возвращения в Москву из Германии, прошли 23 января в крупных городах России. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. Согласно последним данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3770 человек, в том числе 1481 в Москве и 567 в Санкт-Петербурге. МВД данные по задержаниям не представляло. После акций правоохранители завели уголовные дела. Так, в Москве были открыты дела по статьям о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), а также приведении в негодность путей сообщения (ч. 1 ст. 267 УК) и нарушении санитарных норм (ст. 236 УК).