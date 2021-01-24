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Отравление Навального ,  
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В Кремле оценили число участников протестов словами «мало людей»

По мнению Пескова, если сравнить число людей, которые голосовали за президента и поправки в Конституцию, и число тех, кто вышел на митинги, то можно увидеть, «насколько мало людей» участвовали в акциях 23 января
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Навального не были массовыми, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», — сказал он.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По мнению пресс-секретаря президента, если сопоставить цифры и сравнить число людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на митинги, можно увидеть, «насколько это мало людей». «Хотя это тоже граждане России», — добавил Песков.

Он отметил, что уважительно относится ко всем точкам зрения, однако «категорически против участия в незаконных акциях». «Потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона», — заявил представитель Кремля.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Митинги в поддержку Навального прошли в крупных городах России 23 января. Они сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций протеста по всей стране был задержан 3521 человек. В Москве полиция задержала 1398 участников акций, в Санкт-Петербурге — 526. МВД пока не представило официальных данных о задержаниях.

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После акции в Москве Следственный комитет (СК) возбудил уголовные дела по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК (хулиганство) из-за избиения сотрудника Росгвардии на Страстном бульваре, омоновца на Пушкинской и распыления газа в лицо водителю на Цветном бульваре.

СК по Санкт-Петербургу завел уголовное дело в отношении мужчины, который ударил кулаком в лицо сотрудника ГИБДД, а затем, сбегая с места случившегося, ударил еще одного полицейского, который пытался его задержать.

Возвращение, задержание и арест Алексея Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный

Авторы
Виктория Полякова, Анастасия Батманова
Кремль Алексей Навальный Дмитрий Песков митинг США
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