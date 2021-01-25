ФАС в Москве заявила об отсутствии жалоб на цены на продукты

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не зафиксировало нарушения соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар, говорится в сообщении ведомства.

«В настоящее время в Москве наблюдается стабильная ситуация на рынке продовольственных товаров, дефицит отсутствует. <...> Несоблюдение соглашений антимонопольным органом не зафиксировано», — пришли к выводу в ФАС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина написала, что в январе изготовители сладостей покупали сахар за 39–44 рубля за 1 кг в зависимости от региона. Это выше, чем цена, о которой договорились в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, поставщики сахара и ретейлеры: тогда предельную оптовую цену для 1 кг сахара установили на уровне 36 руб. за 1 кг, розничную — до 45 руб за 1 кг.

Лашманкин заявил, что отличие от предельной установленной цены на сахар может привести к повышению цен на зефир, пастилу и торты.